Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

Архитектор Юймин Бэй, известный, в том числе, по созданию пирамиды парижского музея Лувр, умер на 103 году жизни. Об этом сообщает The New York Times.

Архитектор умер в ночь с 15 на 16 мая в Нью-Йорке. 26 апреля он отметил свое 102-летие.

Юймин Бэй родился в Гуанчжоу в 1917 году и переехал в США в 1935 году, где окончил университет. В 1983 году он стал лауреатом Притцкеровской премии, которая считается аналогом Нобелевской премии в сфере архитектуры.

Он прославился в первую очередь благодаря созданию пирамиды Лувра. Кроме того, Бэй является автором проектов здания Зала славы рок-н-ролла в Кливленде и Национальной галереи искусства в Вашингтоне.