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«Гирлянда» интернет-спутников Илона Маска попала на видео

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Видео с пролетом 60 спутников Starlink Илона Маска появилось в Сети. Запись опубликована на видео-сервисе YouTube на канале Starvisor.

Как пишет «Ридус», глава американской компании SpaceX Илон Маск запустил 60 тестовых спутников, которые смогут обеспечивать широкополосный доступ в интернет по всему миру. Представители компании рассказали, что в будущем таких спутников на орбите будет несколько тысяч.

Первую партию спутников запустили 23 мая. Вес 60 аппаратов составил чуть больше 200 кг. Через несколько недель они должны будут найти свое место на орбите, постепенно поднимаясь с 40-километровой высоты на 550-километровую.

Поднимающиеся спутники было видно из разных точек мира. Жители Урала и некоторых других регионов России также смогли наблюдать их полет, пишет «Газета.ру». Эксперты уточняют, что некоторые объекты на видео кажутся визуально отстающими от остальных, однако на самом деле они уже набрали наибольшую высоту. Когда произойдет их равномерное распределение, они станут практически незаметными на фоне звезд.

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