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Туроператоры Пскова предлагают законодательно регулировать работу гидов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Псковские туроператоры предлагают принять закон, регулирующий деятельность экскурсоводов. С инициативой выступила Ассоциация туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР».

Как сказала президент организации Гелена Самохвалова, сейчас не представляется возможным контролировать качество материала, который, к примеру, выдают иностранные гиды. Также есть необходимость в подготовке экскурсоводов.

В качестве примера эксперт привела митрополита Псковского и Порховского Тихона — он ввел практику обучения и сертификации гидов, которые работают на объектах религиозного туризма.

Эта тема обсуждалась на круглом столе на тему «Роль культурно-познавательного туризма в социальном и экономическом развитии регионов». Он прошел в научно-культурном центре им. А.С. Пушкина в Пушкинских Горах.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала эту проблему важнейшей и пообещала в ней разобраться, сообщает Псковское агентство информации.

Ранее о необходимости усиления госрегулирования в туристической отрасли заявлял замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин. По его мнению, на необходимость такого шага указывает ситуация с туроператором «Натали Турс».

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