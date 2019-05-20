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В Москве проведут 30 бесплатных экскурсий с гидом

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Москвичей и гостей столицы пригласили посетить 30 бесплатных экскурсий по городу в сопровождении гида. Об этом 20 мая сообщается на сайте столичной мэрии.

Длительность прогулок составит от четырех до шести часов, пешеходные и автобусные туры проведут гиды Московского дома национальностей. Организаторы уже разработали 22 пешеходных маршрута, две экскурсии-квеста и шесть автобусных туров, пишет REGNUM.

Участникам экскурсий покажут, где жили цари, известные писатели и актеры, а также устроят прогулки по историческим улицам Москвы. Для участия в экскурсиях, которые пройдут с 23 по 30 мая, необходима предварительная регистрация, группа включает от 25 до 50 человек. Как пишет «Федеральное агентство новостей», первая экскурсия пройдет 23 мая в 17:00 и будет посвящена великим женщинам Москвы. Полное расписание программы можно найти на сайте Московского дома национальностей, пишет «Москва 24».

15 мая сообщалось, что столичные власти пригласили жителей города на новый туристический маршрут по историческим станциям метро, признанным архитектурным достоянием.

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