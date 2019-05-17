Парадный вход в Исторический музей в Москве откроют 1 июня

С 1 июня откроется парадный вход в Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Зайти в музей так, как это делали монаршие особы, сможет любой желающий в течение всего лета», — приводит RT сообщение представителя музея.

Уточняется, что парадный вход в музей будет открыт при ясной погоде. 1 июня комплекс ГИМ перейдет на режим работы без выходных и будет открыт дольше. Так, часы работы музея продлили до 21:00. Покровский собор и Палаты бояр Романовых — с 10.00 до 18.00, а территория собора — с 9.00 до 19.00, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее 17 мая сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» проведет онлайн-трансляцию акции «Ночь музеев».