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Более 20 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в «Ночи музеев»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Участниками акции «Ночь музеев» стали более 21 тыс. гостей и жителей Московской области. Она прошла в минувшую субботу, 18 мая, уже в 13-й раз.

Как сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство культуры, в этот день для участников акции организовали файер-шоу, мистические представления, выставки, спектакли и ночные экскурсии. В ведомстве пояснили, что это единственное время в году, когда учреждения культуры работают в вечернее и ночное время.

Основные темы акции этого года — Год театра, юбилей таблицы Дмитрия Менделеева, юбилеи Александра Пушкина и Николая Гоголя. Все эти события были отражены в программах, которые представили подмосковные музеи.

Ранее сообщалось, что каждый шестой россиянин намерен поучаствовать в акции «Ночь музеев» в этом году.

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