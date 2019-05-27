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Ассоциация производителей стеклянной тары одобрила прием бутылок у россиян

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Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
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Ассоциация производителей стеклянной тары поддержала идею премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о приеме стеклянных бутылок в торговых сетях, сообщила в понедельник, 27 мая, директор организации Елена Емельянова, пишет «РИА Новости».

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«Все-таки большее количество стеклянной тары как отхода образуется у населения. Если гражданам удобно использовать контейнеры для раздельного сбора на мусорных площадках во дворе — отлично, если удобно использовать дома — мы тоже за. Суть в том, что необходимо просто уже начать собирать стеклобой», — сказала она.

Емельянова подчеркнула, что сбор стеклянной тары будет более эффективен, если граждане будут получать за это какие-то деньги.

Ранее в понедельник стало известно, что в России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Соответствующий вопрос Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития поручил проработать премьер-министр Дмитрий Медведев, говорится в плане реализации предложений, высказанных в ходе отчета правительства о результатах его деятельности за 2018 год.

Замглавы фракции в Госдуме Олег Нилов сказал «Известиям», что сейчас экологическая проблема номер один — это высокий объем мусора. По его словам, отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах.

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