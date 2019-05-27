Гречку будут производить в Липецкой области

Завод по производству гречневой крупы начал работу в Липецкой области. Мощность производства составит до 40 т в сутки.

Проект реализован в Данковском районе. Строительство началось в 2016 году, сейчас инвестор получил документы на ввод завода в эксплуатацию. Об этом пишет LipetskMedia.

На предприятии установлено новейшее технологическое оборудование. Производственные процессы автоматизированы, пусконаладочные работы уже завершены. На заводе будет проводиться очистка зерна от сора и минеральных примесей, затем будет проводиться пропаривание и сушка. Сырье будет проходить процесс шелушения, а на финальной стадии его расфасуют и отправят на склад. Проектная мощность завода составит 40 т в сутки.