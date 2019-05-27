Правительство Украины постановило провести долгожданное разделение «Нафтогаза». С 1 января 2020 года оператором газотранспортной системы (ГТС) станет компания «Магистральные газопроводы Украины». Это событие делает более реальным своевременное заключение контракта на транзит российского топлива.

На фоне гремящих на все постсоветское пространство событий в политической жизни Украины решение уходящего кабинета министров страны о разделении «Нафтогаза» выглядит довольно бледно. Но при этом оно может иметь куда большие последствия для развития как самой страны, так и взаимоотношений между нашими государствами. Во всяком случае в сфере энергетики.

Разделение (анбандлинг) «Нафтогаза» — не новость. Это обязательная процедура, которую необходимо провести в рамках евроинтеграции. Бизнес компании должен быть приведен к европейским стандартам, то есть разделен по функциям: добыча, транспортировка газа и так далее. Притом разделение уже должно было произойти в феврале этого года, но руководство украинского монополиста всячески сопротивлялось этому. Еще в ноябре 2018-го глава «Нафтогаза» выступил с заявлением, что у компании есть план разделения, который намереваются реализовать к 1 января 2020-го.

Принципиальное отличие того, что хотел получить «Нафтогаз» и что в итоге решил сделать с ним кабинет министров –– это модель разделения. Украинский монополист надеялся провести его таким образом, чтобы сохранить за собой право собственности на газотранспортные мощности. Правительство страны решило вывести не только оператора, но и саму ГТС из подчинения «Нафтогаза».

Руководство монополиста ответило на решение кабмина в традиционном ключе. Оно заявило, что теперь компании не удастся отсудить у «Газпрома» $12 млрд. Напротив, она проиграет разбирательство по $3 млрд. Здесь присутствует личная заинтересованность. Руководители «Нафтогаза» получили многомиллионную премию за победу в Стокгольмском арбитраже по транзитному иску в 2018 году. Хотя «Газпром» не отказался выполнять решение арбитража, но не перечислил деньги, так как не посчитал спор завершенным.

Сейчас компаниям еще предстоит ряд разбирательств, которые подведут черту под вопросом, должна ли российская сторона какие-то деньги. Получать премии до этого момента было несколько странно, и к руководству «Нафтогаза» возникли закономерные вопросы. И задавало их не только население, но и правительство страны. А новые иски (на те самые $12 млрд), которые подал «Нафтогаз» против «Газпрома», были своего рода страховкой от разделения компании. Мол, пока мы бьемся не на жизнь, а на смерть в судах, не надо проводить анбандлинг, иначе мы не получим искомые миллиарды.

Но подобные доводы не убедили уходящий кабмин, у которого с руководством «Нафтогаза» сложились весьма и весьма сложные отношения. Фактически в марте главу компании Андрея Коболева пытался отправить в отставку сам премьер-министр страны. Но прямое вмешательство западных партнеров Украины привело к тому, что он сохранил свой пост. Однако решение кабинета министров о новой модели разделения компании в перспективе может превратить ее в ничем не примечательного украинского трейдера, в этих условиях пост руководителя теряет всю свою привлекательность. И в данном случае личная месть премьер-министра может сыграть на пользу экономике Украины.

Руководство «Нафтогаза» заявило, что решение кабинета министров приведет к ухудшению позиций компании на трехсторонних переговорах по транзиту газа. Это заявление не просто ложно, оно не имеет смысла. Одна из трудностей переговоров по новому контракту как раз и заключалась в том, что «Газпром» знал о планах по разделению «Нафтогаза». Российская сторона ожидала, когда в переговорах наконец будет участвовать та компания, с которой ей и придется сотрудничать с 2020 года по вопросам поставок газа. В этом контексте все переговоры с «Нафтогазом» и вовсе выглядели бессмысленно. Теперь же можно ожидать подвижек. Тем более что европейские партнеры явно начинают нервничать, видя отсутствие прогресса в переговорном процессе.

Идеальным решением для Киева в нынешних условиях было бы принять предложение российской стороны о создании трехстороннего консорциума по управлению украинской ГТС. На деле же украинское руководство не отказывается от планов своих предшественников передать часть нового оператора во владение европейским или американским компаниям и ни под каким видом не допускать к «трубе» Россию.

Таким образом, между «Газпромом» и компанией «Магистральные газопроводы Украины», которая придет на смену «Нафтогазу», останется нерешенным острый вопрос о гарантированных объемах транзита голубого топлива. И, что гораздо важнее, нерешенной останется проблема поиска денег для ремонта и модернизации газотранспортной системы. Ведь никакое разделение «Нафтогаза» и продажа операторских прав иностранным предприятиям не исправят изношенность инфраструктуры.

Автор — аналитик, заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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