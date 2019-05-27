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Спасатели подтвердили готовность 65% пляжей Крыма к купальному сезону

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Более половины пляжей в Крыму (65%) готовы к купальному сезону. Об этом сообщили представители Главного управления МЧС по республике. Специалисты допустили к эксплуатации 301 пляж.

Речь идет о местах отдыха, на территории которых есть медицинские пункты, спасательные посты с необходимым оборудованием, информационные стенды и буйки, ограничивающие зону заплыва. Как сказали в спасательной службе, только при таких условиях пляжи признаются соответствующими установленным требованиям безопасности, сообщает ИА «Крыминформ».

Всего же в Крыму утверждено 460 пляжей. Это на 3% больше, чем годом ранее. В зону риска по подготовке к пляжному сезону попали от 10 до 125 крымских пляжей, сообщал ранее министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Ранее сообщалось, что в Крыму в 2019 году ждут более 7 млн туристов.

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