В Одессе подавили бунт в колонии

В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе удалось подавить бунт заключенных. Об этом 27 мая сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на данные своего представителя в южных областях Александра Остапенко.

«Сейчас ситуация под контролем полиции. Осужденные разошлись в локальные сектора», — написала она на своей странице в Facebook.

Денисова также отметила, что нарушения прав заключенных при подавлении бунта не было.

«Никто существенно не пострадал. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается», — добавила она.

По ее словам, заложниками бунтующих стали три медработника и три охранника, которые уже освобождены. По предварительным данным, поводом для беспорядков стали обыски, которые проводились у осужденных. При этом ранее сообщалось, что беспорядки начались из-за питания в исправительном учреждении.

Представители украинской нацполиции ранее сообщили, что сотрудники правоохранительных органов изолировали зачинщиков бунта.

Массовые беспорядки в колонии начались в понедельник, 27 мая. Украинское издание «Думская» сообщало о побеге 15 заключенных, однако позднее эта информация не подтвердилась. Местные СМИ также писали о пожаре в пенитенциарном учреждении.