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Датских коров привезли в Калужскую область

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В Калужскую область из Дании доставили 102 коровы. Это племенные нетели голштинской породы. Их получил агрокомплекс «Истье».

Как уточняет газета «Весть», животных приняли специалисты регионального управления Россельхознадзора и Жуковской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.

В Россельхознадзоре уже заявили, что коровы здоровы. Сейчас их поместили в карантин. В ближайшее время животным сделают прививки и проведут диагностические исследования.

Ранее сообщалось, что в Калужской области могут создать книгу сорняков, которые включат методы борьбы с ними.

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