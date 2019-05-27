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Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Об этом он сообщил в понедельник, 27 мая, открывая традиционную встречу с вице-премьерами.

«Оно [постановление] является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», — цитирует главу кабмина ТАСС.

Медведев также отметил, что это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта правительства.

В конце декабря 2018 года закон, обязывающий операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории России, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно документу, на территории страны операторы должны устанавливать одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, работают они в том регионе, где находится абонент, или нет.

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