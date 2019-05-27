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В Коста-Рике редкий метеорит пробил крышу собачьей конуры

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Фото: Michael Farmer
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Редкий метеорит пробил крышу собачьей конуры в Коста-Рике. Благодаря ему у ученых появилась возможность научиться добывать воду из астероида, который содержит богатые водой минералы, пишет портал Space.com.

Метеоритом заинтересовались ученые из Университета штата Аризона. Когда осколок приблизился к Земле, то был размером со стиральную машину, а при вхождении в атмосферу распался на несколько частей. Одна из них как раз приземлилась в Коста-Рике.

При этом собака осталась жива. Хозяин пса отдал камень ученым. Животное чуть не убил углеродистый хондрит, в котором много минералов, богатых водой. Он представляет большую ценность для специалистов — исследования подобных космических осколков могут не только научить добывать воду из астероидов, а в будущем — использовать как топливо или превращать ее в питьевую, уточняет телеканал «360».

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