В Коста-Рике редкий метеорит пробил крышу собачьей конуры

Редкий метеорит пробил крышу собачьей конуры в Коста-Рике. Благодаря ему у ученых появилась возможность научиться добывать воду из астероида, который содержит богатые водой минералы, пишет портал Space.com.

Метеоритом заинтересовались ученые из Университета штата Аризона. Когда осколок приблизился к Земле, то был размером со стиральную машину, а при вхождении в атмосферу распался на несколько частей. Одна из них как раз приземлилась в Коста-Рике.

При этом собака осталась жива. Хозяин пса отдал камень ученым. Животное чуть не убил углеродистый хондрит, в котором много минералов, богатых водой. Он представляет большую ценность для специалистов — исследования подобных космических осколков могут не только научить добывать воду из астероидов, а в будущем — использовать как топливо или превращать ее в питьевую, уточняет телеканал «360».

A ball of space mud just pelted Earth—and scientists couldn't be happier: We haven’t seen a rock like this in 50 years. In late April, the residents of Aguas Zarcas saw a giant fireball light up the sky as it hurtled towards the ground and broke up into… https://t.co/jySiqRvKj7