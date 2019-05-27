Прямой эфир

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Nevasport со ссылкой на источник.

Audi золотистого цвета нашли в Петровском пруду в Петроградском районе города. Наряд полиции, работавший на месте происшествия, задержал двух молодых людей 24–25 лет.

Волков подал заявление в полицию, но не может оценить причиненный машине ущерб. Примерная стоимость автомобиля, подаренного спортсмену за участие в лондонской Олимпиаде-2012, составляет 2 млн рублей. Audi зарегистрирована в Казани.

При этом в пресс-службе петербургского «Зенита» отрицают информацию о наличии следов от пуль на Audi Волкова, а в салоне — тряпок с веществом бурого цвета.

Волков выступает за петербургский «Зенит» с 2017 года. Ранее он играл за московское «Динамо», «Газпром-Югра», казанский «Зенит», итальянский «Кунео» и московский «Луч», напоминает телеканал «Звезда».

Волейболист становился бронзовым и золотым призером Олимпиады в составе российской сборной, а также серебряным и золотым призером Кубка мира.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону впервые пройдет фестиваль пляжного волейбола «Ростов-на-Дону Комус Fest». Он состоится с 14 по 16 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фестиваль пляжного волейбола впервые проведут в Ростове-на-Дону
Региональный центр волейбола появится в Новосибирске через год

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017