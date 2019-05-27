Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Nevasport со ссылкой на источник.

Audi золотистого цвета нашли в Петровском пруду в Петроградском районе города. Наряд полиции, работавший на месте происшествия, задержал двух молодых людей 24–25 лет.

Волков подал заявление в полицию, но не может оценить причиненный машине ущерб. Примерная стоимость автомобиля, подаренного спортсмену за участие в лондонской Олимпиаде-2012, составляет 2 млн рублей. Audi зарегистрирована в Казани.

При этом в пресс-службе петербургского «Зенита» отрицают информацию о наличии следов от пуль на Audi Волкова, а в салоне — тряпок с веществом бурого цвета.

Волков выступает за петербургский «Зенит» с 2017 года. Ранее он играл за московское «Динамо», «Газпром-Югра», казанский «Зенит», итальянский «Кунео» и московский «Луч», напоминает телеканал «Звезда».

Волейболист становился бронзовым и золотым призером Олимпиады в составе российской сборной, а также серебряным и золотым призером Кубка мира.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону впервые пройдет фестиваль пляжного волейбола «Ростов-на-Дону Комус Fest». Он состоится с 14 по 16 июня.