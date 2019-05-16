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Региональный центр волейбола появится в Новосибирске через год

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Фото: Pixabay
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В Новосибирске продолжается строительство регионального центра волейбола. Ожидается, что стадион будет готов через год. Об этом заявили строители во время совещания на стройплощадке будущего центра.

«Появление такого объекта даст долгожданный толчок развитию этого района в центре Новосибирска. Неухоженная территория осталась, сейчас ведутся проектные работы, чтобы разместить новую улицу и гостиницу — появится современный ухоженный уголок города», — приводит слова губернатора региона Андрея Травникова VN.ru.

Размер площадки под строительство составляет 4,5 га. На ней возведут главную спортивную арену и тренировочный спортзал. На вопрос губернатора о сроках завершения работ строители ответили, что в случае необходимости они успеют к маю 2020 года.

За основу взяли проект такого же центра в Казани. При этом объект будет иметь клубные цвета новосибирского «Локомотива».

По словам президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко, после сдачи центра можно будет проводить матчи Лиги наций в июне 2020 года. Здесь же в связи с удобным часовым поясом будут готовиться сборные команды России к играм в Токио, отметил Шевченко.

Новосибирск попал в список 10 городов, где могут пройти матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года. Чемпионат не проводился в России около 60 лет.

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