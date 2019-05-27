Около 100 тыс. деревьев высадят в Тюменской области

По итогам весны жители Тюменской области высадят 98 тыс. деревьев. Лес обновляли на пустырях и территориях, пострадавших от лесных пожаров.

Жители региона принимали активное участие во Всероссийском дне посадки леса. Площади под посадки были подготовлены заранее. Всего до конца весны будет высажено около 98 тыс. деревьев, 94 тыс. из которых хвойные породы. Об этом сообщает портал «Наш город».

Для тех, кто не успел принять участие в весенних посевах леса, осенью будет организована акция «Живи, лес» по уборке лесных территорий.