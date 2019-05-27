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Массовую гибель рыбы зафиксировали в Астраханской области

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Жители Астраханской области сообщили о массовой гибели рыбы. В 2018 году наблюдалась аналогичная ситуация.

Информацию о гибели рыбы распространили жители села Восточное Икрянинского района. Причина мора пока не установлена. Специалисты напоминают, что в прошлом году гибель рыбы в ряде случаев оказывалась штатной ситуацией. В реке Волге в районе целлюлозно-картонного комбината не было обнаружено веществ, способных привести к гибели рыбы. Почти 90% погибших особей были истощены после нереста, пишет «Астрахань 24».

Еще в одном случае рыба погибла в результате возведения земляной дамбы в защитной зоне реки на территории Камызякского района.

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