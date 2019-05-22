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Дело возбудили по факту массовой гибели рыбы в пруду в Татарстане

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В Татарстане возбудили уголовное дело после массовой гибели рыбы в одном из прудов. Обвинения выдвинуты против главы Селенгушского сельского поселения Анатолия Пинина.

Как уточняет Inkazan.ru, следствие считает, что 17 марта 2019 года Пинин, будучи ответственным за проведение мероприятий по защите населенного пункта от половодья, открыл донную задвижку пруда Алтынка.

Таким образом он нарушил правила охраны биоресурсов. В результате его действий четверть объема воды вместе с рыбой было сброшено, что привело к гибели более 1 тыс. рыб. Сумма ущерба составляет 252 тыс. рублей.

Пинин свою вину не признает.

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