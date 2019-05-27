Футболист Эрнандес покинет ЦСКА

Нападающий столичного ФК ЦСКА Абель Эрнандес покинет клуб. Об этом уругвайский игрок написал в stories своей девушки в Instagram.

«Пока-пока, Москва», — приводит его слова RT.

К команде уругвайский форвард присоединился летом 2018 года и провел в составе ЦСКА 14 матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Соглашение с игроком было рассчитано на три года.

Информацию об уходе Эрнандеса подтвердил его агент Пабло Бентанкур. Вместе с тем футболист не исключает, что может перейти в другую российскую команду, пишет «Газета.ру».