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Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения через 100 лет. К соответствующему выводу пришли эксперты центра городской экономики КБ «Стрелка» в исследовании «Экономика городов-миллионников: право на развитие».

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевогo валового продукта», — цитирует РБК авторов исследования.

Валовый городской продукт — это ценность, которая создается на территории города в течение заданного периода (года или квартала). Сумма всех ВГП и всего продукта, произведенного вне городской черты, образует ВВП страны.

Как отмечается в исследовании, по уровню ВГП российские города-миллионники можно разделить на две группы — продвинутые и отстающие. В число продвинутых городов со средним темпом прироста в 2010–2017 годах 1,4% вошли Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар. При ускорении собственной экономики до 5,9% эти города смогут достичь подушевогo уровня ВГП Москвы 2017 года уже через 10 лет.

Отстающие города имеют средний темп прироста ВГП с 2010 по 2017 год 0,2%. Речь идет о Воронеже, Омске, Челябинске, Новосибирске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Перми, Красноярске и Нижнем Новгороде. Чтобы догнать уровень экономики столицы 2017 года этим городам потребуется в среднем 20 лет при годовом росте 5,4%.

Ранее, 23 мая, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в России еще не сформировалась экономическая модель, при которой она могла бы прийти к темпам роста на уровне 3% и более. Для улучшения показателей, по его словам, нужно повысить инвестиционную активность и качество инвестиций в экономику.

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