Орешкин назвал условия роста российской экономики

В России еще не сформировалась экономическая модель, при которой она могла бы прийти к темпам роста на уровне 3% и более, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Для улучшения показателей, по его словам, нужно повысить инвестиционную активность и качество инвестиций в экономику.

Также глава ведомства заявил, что страна нуждается в изменении делового климата и снижении административных барьеров для бизнеса, передает РЕН ТВ.

В ближайшее время Министерство экономического развития (МЭР) планирует предложить правительству проект по стимулированию качественной миграции. Орешкин подчеркнул, что в прошлом году число трудовых мигрантов оказалось в два раза меньше, чем число мигрантов в 2017 году, в результате численность населения снизилась почти на 100 тыс. человек.

В связи с дефицитом рабочей силы нужно постепенно отказываться от трудоемких этапов производства с небольшой добавленной стоимостью, выстраивая цепочки добавленной стоимости с другими странами, уверен министр.

Ранее в мае Минэкономразвития сообщило, что в августе цены на продукты снизятся из-за урожая. В ведомстве считают, что ожидаемый урожай нивелирует повышение НДС и приведет к дефляции в 0,1%.