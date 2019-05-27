Спасатели поймали выпавшую с пятого этажа женщину в Мурманске

В Мурманске спасателям удалось поймать женщину, выпавшую из окна пятого этажа многоквартирного дома. Ее госпитализировали с незначительными травмами, но пострадавшая, по некоторым данным, ушла из больницы.

Как сообщает ИА «Би-порт», инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Чумбарова-Лучинского. 40-летняя жительница приземлилась на подушку безопасности сотрудников МЧС.

Пострадавшая не проходила освидетельствование, поэтому нет информации, была ли она в состоянии алкогольного опьянения или находилась под воздействием запрещающих препаратов.