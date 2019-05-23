СК проверит сообщения об отказе пенсионерке в медпомощи в Мурманске

Следователи проверят информацию о том, что 78-летнюю пенсионерку несколько недель отказываются брать на лечение в больницу в Мурманске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России в четверг, 23 мая.

«В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин отказа в оказании медицинских услуг пенсионерке», — говорится в сообщении СК.

По информации телеканала РЕН ТВ, пожилую женщину не брали на лечение на протяжении нескольких недель. Вместо этого ее направляли к терапевту в поликлинику.

Уточняется, что следствие проверяет наличие состава преступления, предусмотренного статьей «Неоказание помощи больному без уважительной причины».

14 августа сообщалось об уголовном деле, возбужденном в отношении фельдшера во Владимирской области. Женщина отказала пенсионеру в медицинской помощи, и через несколько часов он умер.