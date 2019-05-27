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Врио главы Башкирии поддержал идею о запрете алкоголя на сабантуе

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Праздник сабантуй в Башкирии могут сделать безалкогольным. Инициатива принадлежит врио главы республики Радию Хабирову. По его словам, подавляющее большинство жителей республики выступают за то, чтобы народный праздник «проходил спокойно и в светлой обстановке».

ИА «Башинформ» уточняет, что 30 мая депутаты Госсобрания должны рассмотреть законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в населенных пунктах Башкирии.

Так, действующий запрет на ежедневную продажу алкоголя могут увеличить на три часа: с 22:00 до 10:00. Кроме того, предлагается запретить продавать алкоголь в День молодежи, в День знаний и в день народного праздника сабантуй, который в каждом районе республики отмечается в свою дату.

Ранее сообщалось, что власти республики начали публичное обсуждение поправок, регулирующих оборот алкоголя.

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