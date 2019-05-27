Причастного к крупному лесному пожару мужчину задержали в Забайкалье

Полицейские в Забайкальском крае задержали мужчину, от неосторожных действий которого сгорело около 600 гектаров леса.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 43-летний местный житель вблизи села Урлук пас скот и разжег в поле костер, чтобы приготовить себе пищу. От порыва ветра загорелась трава, огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив.

По ее словам, пастух не смог потушить возгорание своими силами и никому не сообщил о случившемся.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, он сознался в содеянном.

Сейчас принимается решение о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.

В апреле в результате природных пожаров в Забайкальском крае 400 человек лишились имущества. Пламя уничтожило более 100 домов. 26 апреля президент России Владимир Путин назвал важнейшей государственной задачей ликвидацию последствий природных пожаров в регионе.