Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Правительство России выделило 450 млн рублей на обеспечение жильем пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края. Поручение об этом опубликовано на сайте кабмина.

Оно внесено Минстроем РФ во исполнение указа президента «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края», сообщает в субботу, 11 мая, ТАСС. Средства будут выделены из резервного фонда. Их направят на строительство и приобретение нового жилья гражданам, пострадавшим при природных пожарах и не имеющим другого жилья.

Документ рассмотрели и одобрили 7 мая в ходе заседания правительства РФ.

В результате природных пожаров в Забайкальском крае 400 человек лишились имущества. Пламя уничтожило более 100 домов. 26 апреля президент России Владимир Путин назвал важнейшей государственной задачей ликвидацию последствий природных пожаров в регионе.