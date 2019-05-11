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Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в Забайкалье

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Правительство России выделило 450 млн рублей на обеспечение жильем пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края. Поручение об этом опубликовано на сайте кабмина.

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Оно внесено Минстроем РФ во исполнение указа президента «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края», сообщает в субботу, 11 мая, ТАСС. Средства будут выделены из резервного фонда. Их направят на строительство и приобретение нового жилья гражданам, пострадавшим при природных пожарах и не имеющим другого жилья.

Документ рассмотрели и одобрили 7 мая в ходе заседания правительства РФ.

В результате природных пожаров в Забайкальском крае 400 человек лишились имущества. Пламя уничтожило более 100 домов. 26 апреля президент России Владимир Путин назвал важнейшей государственной задачей ликвидацию последствий природных пожаров в регионе.

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