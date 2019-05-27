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СК возбудил дело после гибели трех детей в пожаре под Новосибирском

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Фото: 54.mchs.gov.ru
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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после того, как в результате пожара в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области погибли трое детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье, 26 мая.

Инцидент произошел в одной из квартир двухквартирного жилого дома в воскресенье около 20:00 по местному времени (16:00 мск).

«После тушения возгорания обнаружены тела трех малолетних детей возраста восьми месяцев, двух и трех лет», — отмечает СК.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

«Предварительная причина пожара — детская шалость с огнем», — сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов, цитирует «Интерфакс».

В настоящий момент следователи допрашивают свидетелей, проводят осмотр на месте трагедии.

22 апреля при пожаре в одном из частных домов Казани погибли трое детей и еще столько же взрослых. ЧП произошло в Авиастроительном районе столицы Татарстана.

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