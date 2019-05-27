«Аладдин» возглавил российский прокат в выходные

Фильм режиссера Гая Ричи по мотивам мультфильма студии Disney «Аладдин» возглавил прокат по итогам выходных и собрал 413,5 млн рублей в кинотеатрах России и стран СНГ. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

Вторую строчку занимает мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2» режиссера Криса Рено. С 25 мая в России стартовали превью-показы картины, которые принесли ей более 150 млн рублей. Официально старт проката назначен на 30 мая.

На третьем месте — игровой фильм «Покемон. Детектив Пикачу», режиссером которого выступил Роб Леттерман. Его сборы составили 94,2 млн рублей. Фильм основан на одноименной приключенческой игре японской компании Nintendo.

12 мая студия Walt Disney Pictures представила полный трейлер картины режиссера Гая Ричи «Аладдин». В ролике можно увидеть вымышленный город Аграба, в котором происходит действие фильма. Картина является ремейком мультфильма 1992 года производства студии Disney. Музыку для нового «Аладдина» написал Алан Менкен, который уже работал в таких проектах, как «Русалочка», «Красавица и чудовище» и «Геркулес».

Роль Джинна в фильме сыграл Уилл Смит. По словам актера, хоть его герой и появился в человеческом облике в первых кадрах картины, опубликованных в декабре 2018 года, большую часть ленты его персонаж будет синим. Также главные роли в «Аладдине» исполнили Мена Массуд (Аладдин), Наоми Скотт (принцесса Жасмин) и Марван Кензари (визирь Джафар).