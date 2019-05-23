В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В Сети появился трейлер новой части «Терминатора». Ролик опубликовала телекомпания Paramount Pictures на своем официальном YouTube-канале.

Из видео следует, что в картине под названием «Терминатор: Темные судьбы» вновь появятся старые герои в исполнении Линды Хэмилтон (поседевшая Сара Коннор) и Арнольда Шварценнегера (киборг Т-800).

Режиссером фильма выступил автор «Дэдпула» Тим Миллер. Продюсерами стали Джеймс Кэмерон и Дэвид Эллисон.

Картина выйдет в прокат 1 ноября 2019 года. Российская премьера запланирована на 31 октября.

В франшизе «Терминатор» рассказывается о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет» и остатков порабощенного ею человечества. Первую часть Кэмерон снял в 1984 году. Последняя на данным момент часть «Терминатор: Генезис» Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015 года.

Ранее 4 апреля сообщалось, что в Сети появились первые кадры фильма «Терминатор: Темные судьбы».