Устроивший погоню водитель грузовика протаранил 15 машин в Мексике

Четыре человека погибли, еще 14 пострадали в результате массового ДТП с участием 15 автомобилей в столице Мексики Мехико. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщил телеканал Televisa. Инцидент произошел в районе Альваро-Обрегон в западной части города. Среди погибших есть двое детей.

Причиной аварии стал седельный тягач с прицепом. Как отмечается, его водитель уходил от погони после того, как не остановился перед полицейскими для проверки. В результате транспортное средство врезалось в жилой дом.

Выяснилось, что грузовик числился в угоне. Водителя удалось задержать.

5 марта шесть человек погибли в ДТП с участием двух маршрутных автобусов и грузовика в Египте. Еще 32 человека получили травмы разной степени тяжести.