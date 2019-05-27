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Зеленский призвал МВД быть «мягче» по отношению к политическим активистам

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Фото: ТАSS/Zuma
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал МВД не применять меры против политических активистов, если они не нарушают правопорядок. Об этом он написал в своем Facebook в воскресенье, 26 мая.

«Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно», — написал глава государства. Он отметил, что в действительности никакого задержания не было.

Тем не менее, подчеркнул Зеленский, сотрудники сил правопорядка могли бы действовать мягче.

«Критики не боюсь», — заключил президент.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что полиция города Ровно задержала двух молодых людей, вышедших на несанкционированный митинг в поддержку импичмента Зеленского. На них составили административные протоколы за нарушение порядка и организацию собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

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