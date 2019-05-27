В последнее время российское спортивное сообщество существенно продвинулось в деле реабилитации наших организаций, оказавшихся под санкциями из-за допинговых скандалов. Свидетельство тому — полное восстановление РУСАДА в правах, которое было оглашено министром спорта Павлом Колобковым в прошедшие выходные.

Но нельзя забывать, какой ценой далось нам участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, чтобы в дальнейшем с максимальной серьезностью и ответственностью относиться к вопросу профилактики допинговых нарушений. Да, наши спортсмены попали в Корею, но, во-первых, не все, а во-вторых, они были вынуждены выполнять предписания, обидные для любого атлета, выступающего за свою страну.

Никогда не забуду, что нельзя было демонстрировать герб России на своей экипировке. Многие ребята нашли выход — пришили российский флаг к внутренней части формы. Тот же Илья Ковальчук, когда приходил в раздевалку, снимал верхнюю часть экипировки и видел на футболке надпись «Россия в моем сердце!». А в остальном парни даже в олимпийской деревне не могли в своих номерах положить флаг, поскольку соответствующие органы, увидев это, сразу бы дисквалифицировали всю делегацию.

Нам нельзя было гимн петь на награждении. Правда, хоккеисты после победы в финале над Германией, находясь на пьедестале, все-таки слова гимна произнесли. У меня в тот момент была одна мысль: «Ладно, пусть меня отправят в отставку с поста президента ФХР за то, что не удержал игроков от исполнения гимна, ради такой победы не страшно». Хорошо, руководство МОКа простило нам эту историю –– сказали, что понимают эмоции хоккеистов и не будут их наказывать. Но сам факт того, что ребятам нужно было сдерживать себя после такой победы, удручал.

Чтобы этого не повторилось, мы должны продолжать вести активную работу по искоренению допинга: чтобы даже думать о нем забыли. Выступая перед отправкой любой из хоккейных сборных на турниры, особенно молодежной и юниорской, я всегда говорю хоккеистам: «Ребята, вы уже с детства очень многое сделали в своей карьере. Не губите себя и то, чего вы добились». А то ведь у нас сегодня такие законы, что на спортсменов из-за допинга могут завести даже уголовное дело. Я постоянно об этом говорю и с игроками, и с врачами.

Также ФХР и КХЛ проводят большую работу с клубами по этому вопросу. Но трудно полностью исключить риск, что кто-то нарушит правила –– многие родители хотят, чтобы их дети были Овечкиными, причем здесь и сейчас. Трудно уследить, когда кто-то из окружения спортсмена, вплоть до его родителей, что-то пихает ему на пробу, надеясь, что из-за этого у парня будут расти мышцы.

Поэтому, думаю, не только Россия –– ни одна страна мира не поручится, что у нее всё чисто. Но нужно стремиться пресекать эти моменты, свести к их минимуму. Другого выхода нет.

У нас женская сборная ехала в Ванкувер на чемпионат мира. У одной из девочек был заложен нос. Она воспользовалась средством от насморка эфедрином. Хорошо, еще до поездки на турнир наши специалисты случайно увидели в столовой этот препарат у нее в руках. А она даже не подумала, что это средство может быть запрещено кодексом WADA. К счастью, это обнаружилось заранее, в итоге на уровне международной федерации удалось доказать, что девушка не хотела с помощью этого вещества получить какое-то преимущество над другими спортсменами.

Но были и другие случаи, когда хоккеист лечился, никому не сказав, какие принимает таблетки. А ему выпал жребий идти на допинг-контроль, где обнаружили следы запрещенного препарата. Отследить это сложно, поэтому помимо выявления подобных случаев важны превентивные меры. Они возможны только за счет масштабной образовательной практики. Именно просвещение является главной защитой от допинга. Считаю, мы существенно продвинулись в этом вопросе. И сейчас WADA, международные спортивные федерации видят, что у нас антидопинговая работа ведется качественно. Поэтому полагаю, что репутационное пятно из-за всех этих скандалов мы с нашего спорта постепенно сняли. Но надо и дальше продолжать эту работу –– по искоренению даже мысли о возможности применения допинга.

Автор — президент Федерации хоккея России (ФХР), депутат Государственной думы РФ, трехкратный олимпийский чемпион

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