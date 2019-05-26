Минпромторг сократит количество ценников в магазинах

В российских магазинах будет меньше ценников — проект соответствующего постановления, предполагающего изменения в правила торговли, подготовил Минпромторг. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщила «Российская газета».

По информации издания, скоро продавцы смогут использовать один ценник в случае, когда товар имеет одно и то же наименование и продается по одной и той же цене, но представлен в разных вариациях (например, йогурт одной и той же марки с разными наполнителями).

В Минпромторге сообщили, что сегодня ассортимент товаров в магазинах включает от полутора до сотни тыс. наименований товаров. Снабдить все эти товары ценниками довольно трудно, это отнимает много времени, требует привлечения дополнительного персонала и увеличивает расходы. Уменьшение количества ценников примерно на 20% поможет снизить и издержки продавцов, которые, как правило, компенсируют свои расходы за счет покупателей.

Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем два млн. рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.

13 мая сообщалось, что правительство России расширит список товаров, подлежащих маркировке. Сплошная система маркировки и отслеживания товаров должна заработать к 2024 году. Ее оператором станет Центр развития перспективных технологий.