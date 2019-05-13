«Ведомости» узнали о планах правительства расширить список товаров для маркировки

Кабинет министров России расширит список товаров, подлежащих маркировке. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают «Ведомости».

Перечень, куда уже входят лекарства и табачная продукция, пополнят продукты из рыбы и мяса, бытовая техника, детское питание, бакалея (чай, кофе, крупы, рис, макароны и другие), молочные продукты, косметика, бытовая химия и безалкогольные напитки. Предполагается, что в список также включат постельное белье, изделия из кожи.

По словам источника ТАСС, решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Сплошная система маркировки и отслеживания товаров должна заработать к 2024 году, уточняет телеканал «Звезда». Ее оператором станет Центр развития перспективных технологий.

В начале мая глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщал о планах ведомства в ближайшее время начать маркировку готовой молочной продукции, пишет «Газета.ру».

В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: духи, табак, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности.

В марте текущего года Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции.