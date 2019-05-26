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«Краснодар» завоевал бронзу российской премьер-лиги

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Футбольный клуб «Краснодар» стал бронзовым призером чемпионата России. Это позволит команде сыграть в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 26 мая.

Во время встречи в рамках заключительного 30-го тура премьер-лиги «Краснодар» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 1:0. Мяч в ворота «Рубина» на 59-й минуте отправил Виктор Классон.

По итогам встречи у «Краснодара» 56 итоговых очков наряду с московским «Локомотивом», занявшим второе место турнира. «Железнодорожники» вырвались вперед за счет личных встреч.

В квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» начнет выступать с третьего отборочного раунда.

Ранее 22 мая московский клуб «Локомотив» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу.

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