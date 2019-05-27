После электорального всплеска энергии, сбросившего Петра Порошенко с президентского места, ситуация на Украине возвращается в привычное состояние рабочего хаоса. Это когда каждый из игроков стремится по максимуму капитализировать в свою пользу возникший эффект мутной воды.

Однако появились и новые вводные. Уверенная победа Владимира Зеленского превратилась в вызов, игнорировать который глупо. И понимание того факта, что новоизбранный глава государства собрал голоса не столько «за себя», сколько «против Порошенко», не делает ситуацию легче. Если Владимир Зеленский сумеет повторить успех своей кампании и на выборах в Верховную раду, он станет первым в постсоветской истории Украины президентом, который будет располагать еще и собственным парламентским большинством.

Шансы на такое развитие ситуации есть. Созданная Зеленским партия «Слуга народа» сегодня пользуется поддержкой практически 40% избирателей. И в случае если в ходе парламентской кампании он сумеет воспроизвести стиль президентской — «да» и «нет» не говорить, а от занятия однозначной позиции уклоняться, чтобы каждый избиратель мог связать свои ожидания именно с ним, — это вполне может получиться. А если кампания в раду пройдет под аккомпанемент антикоррупционных уголовных дел, заведенных против экс-президента и целого ряда его ключевых сторонников, это актуализирует протестную повестку, и блок Зеленского вновь сумеет получить голоса «против Порошенко».

Такой расклад, впрочем, означает и то, что остальные политические силы начнут активную кампанию по сдерживанию Зеленского. А это как раз несложно: достаточно заставить его занять определенную позицию по раскалывающим вопросам. И пока новоиспеченный президент, балансируя, будет пытаться удержать равновесие на пути от президентской кампании к парламентской, подтолкнуть его в ту либо иную сторону будет не сложнее, чем канатоходца, находящегося в середине своего пути.

Сказывается и отсутствие политического опыта. Отыгрывая «подачу» по поводу переговоров с Россией, Владимир Зеленский, как опытный стендапер, «перекинул» тему дальше, переадресовав ее обществу за счет идеи провести референдум. Но то, что работает на сцене, не всегда срабатывает в политике: если такой референдум будет проведен, для Украины, где регионализация всегда была высока, он может превратиться в собственный «брекзит».

Затеявший британский плебисцит премьер Дэвид Кэмерон, как известно, был абсолютно уверен, что это «не всерьез», и рассчитывал просто получить аргументы для торга с ЕС. Исход же голосования показал, что он заигрался, и результатом стало появление совершенно иной реальности, которая принципиальным образом меняет современную британскую идентичность. Думаю, в случае с украинским референдумом линий раскола может оказаться существенно больше, нежели при «брекзите».

А они уже намечаются и без всякого референдума. Так, расползается легитимность сшитой Порошенко «на живую нитку» новой церкви — главный раскольник Филарет начал воевать уже с Константинопольским патриархатом, заявив, что его обманули при подписании соглашений. Эта утеря легитимности может сказаться и на Зеленском, который имел-таки неосторожность охарактеризовать созданную Порошенко церковь как «большое достижение».

Заметной потерей станет и уход из переговоров по Донбассу Виктора Медведчука. Его отказ играть роль статиста побуждает Зеленского занять позицию по ДНР и ЛНР, а занимать ее не готов. И его явная неготовность исполнять Минские соглашения при их безальтернативности создает еще одну существенную ловушку.

Призывы ввести новые ограничительные меры против России за невыполнение решения Международного суда по морскому праву в Гамбурге (25 мая он обязал Москву в течение месяца отпустить украинских моряков, задержанных близ Керченского пролива в ноябре прошлого года) также не сулят украинскому президенту легкой жизни.

Наконец, еще одним фактором, который может нарушить хрупкий баланс, становятся США. Ключевым препятствием для сотрудничества Вашингтон называет фигуру бизнесмена Коломойского — ключевого партнера нового президента. Понятно, что во многом американское давление является «пробой на прочность» — если Зеленский начнет сдавать своих, его цена как политика будет зафиксирована без возможности последующей корректировки. Но даже если он и устоит, США вряд ли согласятся с возможностью получения «Слугой народа» большинства в раде и будут работать на то, чтобы этого не произошло.

Если же политическая сила президента останется на близких к сегодняшнему дню позициях, курс будущего большинства, вероятно, станет определяться младшим партнером коалиции. А это может быть блок «Слуги народа» либо с «Батькивщиной» (на сегодня — 9,6%), либо с «Оппозиционной платформой» (11,2%). Так что спектр политического курса может оказаться весьма широким.

Единственная и несколько неожиданная особенность нынешнего электорального украинского расклад — это наметившееся отрицание избирателем разных «экстрем». Так, не имеют на сегодня шансов пройти ни партия Ляшко, ни партия Савченко. Нулевые шансы пока и у партии солиста «Океана Эльзы» Вакарчука, тоже решившего переквалифицироваться в политики. Но портал, позволивший перепрыгнуть из актеров в президенты, похоже, уже закрылся. Хотя, возможно, дело тут в грамотных политтехнологиях, которыми Зеленский был в избытке обеспечен своим партнером.