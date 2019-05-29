Войти в Красную реку: Эрмитаж обратился к древней культуре Вьетнама

В Зимнем дворце демонстрируют «Сокровища Красной реки. Археологические коллекции из музеев Вьетнама». От недавно открытой помпейской выставки новый проект отделен лишь Египетским залом. Но перейти через него — как попасть на другую планету, настолько римская античность не похожа на Юго-Восточную Азию того же периода. Экспозиция составлена из древних артефактов, предоставленных двумя главными музеями Вьетнама — Хайфона и Национальным историческим.

Обе выставки охватывают последние века до нашей эры и первые — после. Но в сравнении с помпейской экспозицией вьетнамская скромна (ей выделили три маленьких зала) и не столь эффектна визуально. Здесь в основном предметы ритуальные и бытовые: нет ни росписей, ни мозаик, ни скульптуры и ни одного «хрестоматийного» экспоната, знакомого по учебникам.

Но главное отличие, пожалуй, в том, что помпейская выставка «человекоцентрична», а у вьетнамцев жанр портрета отсутствует вовсе. Разве что рукоятки кинжалов отлиты в виде антропоморфных фигурок. Но если всмотреться в экспонаты, открывается немало интересного.

Наконечники стрел и копий, топоры, глиняная и металлическая посуда, подносы, тазы, горшки интересны тонкими причудливыми узорами. На керамическом подносе три рыбы тянутся головами друг к другу — словно слились в поцелуе. На одном из бронзовых сосудов изображены птички и странные человекообразные существа. Небольшой колокол увенчан фигуркой слона. Светильники отлиты в форме оленей, опознаваемых разве что по рогам. Выразительно выглядит чаша со связкой монет, которые местами «слиплись» из-за долгого лежания в земле и стали похожи на свернувшуюся в клубок змею.

В центре первого зала выставлены ритуальные бронзовые барабаны культуры Донгшон (северная часть современного Вьетнама), в том числе крупнейший — «Золотая звезда» диаметром 124 см. Вся поверхность инструмента испещрена узорами и изображениями, отражающими повседневную жизнь древних вьетов. Можно увидеть и бронзовые модели барабанов высотой всего несколько сантиметров. Носители культуры Донгшон, как и другие древние люди, верили в бытовое измерение загробной жизни и хоронили умерших с обиходными предметами, но потом реальные вещи стали заменять миниатюрными моделями, экономя материал.

С погребением связаны и другие цепляющие глаз артефакты — деревянные колоды-«лодки». Эти древние гробы, которые закапывали в землю, понятны европейскому сознанию, в отличие от погребальных урн другого народа — Шахюинь, представители которого укладывали в сосуды самих мертвецов вместе с вещами, а не пепел после кремации, как принято сейчас. Выставка показывает, насколько разными могли быть близлежащие культуры.

Привезенные в Эрмитаж застежки, нитки бус, браслеты, серьги из стекла и камня — очень простого, как бы сказали сегодня, дизайна. Разве что камнерезные серьги культуры Донгнай выделяются своей зооморфной конструкцией. Понятно, что слово «сокровища», вынесенное в заглавие выставки, взято в самом широком смысле — как «наследие глубокой древности», с акцентом на последнем слове. Хотя, например, культура Окео представлена золотыми предметами. Среди них — кольцо с надписью на санскрите.

У выставки консервативное оформление: без подчеркнутой концептуальности, броских дизайнерских решений, интенсивной подсветки, компьютерных реконструкций и тому подобного. Здесь лишь экспонаты в витринах да пояснительные тексты с рисунками, призванные активизировать зрительское воображение. Вряд ли такой консерватизм подходит для первого обстоятельного знакомства с культурой древних вьетов. Но приехавшие в Петербург древности, в любом случае, заслуживают того, чтобы уделить им внимание.