В НАТО заявили о возможности спасти ДРСМД

Участникам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) необходимо проявить политическую волю для спасения этого соглашения, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его мнению, ситуацию еще можно исправить и этим шансом нужно воспользоваться.

«Времени остается всё меньше, но еще не поздно, договор можно спасти. В 1987 году Россия продемонстрировала, что она в состоянии ликвидировать крылатые ракеты за несколько недель», — приводит слова Столтенберга «Федеральное агентство новостей».

Политик также отметил, что Североатлантический альянс не стремится к новой гонке вооружений и холодной войне. Однако если действие ДРСМД будет прекращено, то НАТО вынуждено будет ответить «соразмерно и скоординированно», добавил он. В качестве примера возможных ответных мер Столтенберг озвучил идею заключения нового договора о контроле над вооружениями.

Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД 2 февраля. До этого американские власти обвинили Москву в невыполнении пунктов соглашения из-за 9М729. В ответ российское Министерство обороны опровергло заявления о нарушении Москвой документа и продемонстрировало ракету на брифинге в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

Президент РФ Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.