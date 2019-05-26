Небольшой самолет застрял в деревьях в Германии

В Германии небольшой двухместный самолет застрял в деревьях при приземлении. Об этом в субботу, 25 мая, сообщило агентство DPA со ссылкой на сотрудников местной полиции.

Инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде в федеральной земле Северный Рейн–Вестфалия. Воздушное судно заходило на посадку при сильном ветре. В какой-то момент из-за сильного порыва лайнер запутался, а затем повис на деревьях на высоте 4 м над землей.

Как уточняет ТАСС, в машине находился 56-летний пилот и его 51-летняя спутница. Им пришлось провести в этом состоянии около двух часов, пока их не достали из самолета. Никто не пострадал.

In #Holzwickede ist ein #Ultraleichtflugzeug abgestürzt. Zwei Personen sind noch an Bord, die #Feuerwehr bereitet die Bergung der Maschine vor. Die Insassen sollen nur leicht verletzt sein. pic.twitter.com/z4hsVwiBd9 — Katrin Weuster (@KatrinW_BILD) 25 мая 2019 г.

9 марта офис шерифа округа Палм-Бич сообщил, что в американском штате Флорида при крушении легкомоторного самолета погибли пять человек.