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Небольшой самолет застрял в деревьях в Германии

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Фото: twitter.com/KatrinW_BILD
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В Германии небольшой двухместный самолет застрял в деревьях при приземлении. Об этом в субботу, 25 мая, сообщило агентство DPA со ссылкой на сотрудников местной полиции.

Инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде в федеральной земле Северный Рейн–Вестфалия. Воздушное судно заходило на посадку при сильном ветре. В какой-то момент из-за сильного порыва лайнер запутался, а затем повис на деревьях на высоте 4 м над землей.

Как уточняет ТАСС, в машине находился 56-летний пилот и его 51-летняя спутница. Им пришлось провести в этом состоянии около двух часов, пока их не достали из самолета. Никто не пострадал.

9 марта офис шерифа округа Палм-Бич сообщил, что в американском штате Флорида при крушении легкомоторного самолета погибли пять человек.

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