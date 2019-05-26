Жители Краснодара устроили заплыв на матрасах по затопленному городу

Жители города Краснодара нашли необычный способ развлечься, устроив заплыв на надувных матрасах после проливных дождей, которые затопили улицы.

В Сети появилось видео, на котором двое мужчин плавают на надувном матрасе по воде среди машин, которые по колеса оказались в воде, пишет РЕН ТВ.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение на период с 25 по 27 мая из-за сильных дождей, града и грозы, обрушившихся на Краснодарский край. Наиболее сложная обстановка в Анапе, Горячем Ключе, Новороссийске, Геленджике, Сочи, Краснодаре, Северском, Крымском, Ейском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском и Туапсинском районах.