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Жители Краснодара устроили заплыв на матрасах по затопленному городу

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Фото: РЕН ТВ
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Жители города Краснодара нашли необычный способ развлечься, устроив заплыв на надувных матрасах после проливных дождей, которые затопили улицы.

В Сети появилось видео, на котором двое мужчин плавают на надувном матрасе по воде среди машин, которые по колеса оказались в воде, пишет РЕН ТВ.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение на период с 25 по 27 мая из-за сильных дождей, града и грозы, обрушившихся на Краснодарский край. Наиболее сложная обстановка в Анапе, Горячем Ключе, Новороссийске, Геленджике, Сочи, Краснодаре, Северском, Крымском, Ейском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском и Туапсинском районах.

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