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Американцы высказали критическое отношение к военной службе

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Фото: Global Look Press/US Joint Staff
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В Twitter армии США появился опрос о том, как служба влияет на жизнь людей. Многие высказали крайне критическое отношение, указав на ужасы войны, сообщает «РИА Новости» в субботу, 25 мая.

Множество военных, отмечает агентство, заявили, что служба разрушила их жизнь, государство при этом никак не помогло.

«Мой лучший друг детства пошел в армию. Он всегда был самым счастливым среди моих знакомых. После службы он стал совершенно другим и впоследствии совершил самоубийство», — написал один из пользователей.

Другая американка рассказала, что ее отец выжил во время войны во Вьетнаме, но перестал быть «полноценным родителем». По ее словам, она «потеряла отца» еще до рождения.

Еще одна женщина отметила, что ее мужа ранили в Ираке. В итоге он потерял ногу. У мужчины возникла наркотическая зависимость в результате приема болеутоляющих и в конечном счете он умер.

В апреле 2018 года бывший офицер армии США и его жена были обнаружены мертвыми в доме в Италии. Как выяснили правоохранители, отставной майор страдал от депрессии. После убийства жены, прежде чем покончить с собой, он оставил предсмертную записку, в которой попросил о прощении.

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