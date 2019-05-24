Эксперт предсказал появление еще одной новой должности в армии России

В ближайшее время в Российской армии может появиться еще одна новая должность, которая получит название мастер-сержанта, рассказал «Известиям» глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее 24 мая сообщалось, что в Вооруженных силах России ввели должность главного сержанта. Отмечается, что он будет первым помощником командира подразделения, который на время может заменить офицера. В его задачи среди прочего будут входить обеспечение дисциплины, а также мотивация личным примером солдатского коллектива на достижение успехов в боевой подготовке.

Мастер-сержант

В США аналогичная мастер-сержанту должность называется сержант-майор армии (Sergeant Major of the army), рассказал Александр Михайлов.

В Соединенных Штатах обладатель этого звания является советником министра обороны и начальником для всех сержантов американской армии, подчеркнул эксперт.

Сержант-майор армии США занимается защитой интересов сержантского состава как представитель этого военного сословия в высшем руководстве Вооруженных сил США, отметил Михайлов.

«Вероятнее всего, соответствующие кадровые решения будут приняты и в Российской армии», — сказал собеседник издания.

Главный сержант

«О появлении в Российской армии звания «главный сержант» говорили почти десятилетие. Во многом это калька с американской армии, где существует целая линейка сержантских званий и должностей и где на сержантов возлагаются более ответственные полномочия, чем в Вооруженных силах Российской Федерации», — рассказал эксперт.

Звание главного-сержанта в Российской армии примерно соответствует званию первого сержанта в США. Там командир в этом звании является помощником командира роты и главным среди других сержантов подразделения, заявил Михайлов.

Он добавил, что в отсутствие ротного командира первый сержант самостоятельно командует ротой и решает вопросы повседневной жизни подразделения.

«В армии США солдат имеет право обратиться к командиру роты, только получив на это разрешение от первого сержанта. В боевой обстановке первый сержант обязан быть готовым принять командование взводом, а если этого потребует боевая обстановка, то и ротой», — подчеркнул эксперт.

Также первые сержанты обучают не только солдат, но и молодых лейтенантов, выпускников военных училищ, которые в течение первых трех-четырех недель службы подчиняются первым сержантам, которые в свою очередь передают лейтенантам навыки управления личным составом, заключил глава Бюро военно-политического анализа.

Ранее, 16 мая, стало известно, что в будущем Российская армия может начать применение в войсках человекоподобных роботов. Машины не будут принимать самостоятельные решения, но помогут уберечь людей от агрессивной или опасной среды.