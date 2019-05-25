Корреспондента RT France избила полиция на акции «желтых жилетов»

Корреспондента телеканала RT France Фредерика Эгуи в ходе акции протеста «желтых жилетов» в Тулузе избила полиция. Об этом в субботу, 25 мая, сообщает RT.

Уточняется, что во время демонстрации на журналиста напал представитель французских правоохранительных органов.

«Фредерик попытался прокричать, что он пресса, но все равно получил несколько ударов дубинкой», — говорится в сообщении.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Участники акций сначала выступали против планов властей повысить цены на бензин и дизельное топливо, затем они стали выражать недовольство политикой французского руководства в целом.

Свое название серия протестных выступлений получила из-за светоотражающих жилетов, в которых демонстранты выходят на улицы. Зачастую демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.