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Рекордные 2217 блинов испекли за сутки на сковороде во Франции

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Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger/imageBROKER
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Жители города Лаваль во Франции установили рекорд, приготовив более 2 тыс. блинов за 24 часа.

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Как сообщает радиостанция France Bleu, 20 сотрудников отеля готовили блины на парковке торгового центра на одной сковороде.

Таким образом, был установлен мировой рекорд, который составил 2217 порций. При этом все блины были проданы на общую сумму около $1120.

Отмечается, что прибыль пойдет ассоциации Arc en Ciel, которая «воплощает мечты больных детей».

Врач-диетолог ФГБУН Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталья Денисова ранее рассказала, что блины и оладьи лучше заменить низкокалорийными сырниками.

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