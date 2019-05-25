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Жительница Подмосковья избила и покусала сотрудников МВД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Жительница Подмосковья напала на двух полицейских. У обоих пострадавших зафиксированы раны от укусов, один из них также получил сотрясение мозга, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел 22 мая в отделении полиции городского округа Ивантеевка. Как именно туда попала 32-летняя подозреваемая, в сообщении не уточняется. Потерпевшие полицейские находились при исполнении обязанностей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

В апреле жительница Новосибирской области стала фигуранткой дела по той же статье после того, как избила полицейского пакетом с воблой. Она нелегально торговала рыбой рядом с железнодорожной станцией, а когда сотрудник МВД попытался пресечь незаконную деятельность, набросилась на него.

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