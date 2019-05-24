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План «Перехват» введен в Туле после нападения на полицейского

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Фото: РЕН ТВ
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После нападения неизвестных на сотрудника полиции в Туле введен план «Перехват» для розыска злоумышленников. Об этом сообщил начальник УМВД по региону Андрей Ярцев.

«Достаточно большое количество сотрудников задействовано в том, чтобы найти и задержать лиц, причастных к нападению. Также задействованы сотрудники «Росгвардии», — приводит «РИА Новости» слова Ярцева.

Ряд местных СМИ до этого сообщил, что сотруднику правоохранительных органов в Туле потребовалась госпитализация после нападения. На него якобы напали трое неизвестных, избили и забрали табельное оружие. После чего выстрелили в полицейского, бросили пистолет и убежали.

Однако впоследствии в УМВД не подтвердили информацию о похищении табельного пистолета. Других подробностей на данный момент нет.

Ранее 24 мая стало известно, что сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали в Дагестане троих боевиков.

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