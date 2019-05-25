Девятилетнего школьника убило шкафчиком для вещей

Девятилетний ребенок погиб в Великобритании после того, как упал со школьного шкафчика, который затем упал на него. Об этом написала газета Daily Mail в пятницу, 24 мая.

По данным издания, инцидент произошел в четверг, 23 мая, в городе Челмсфорд в графстве Эссекс на востоке Англии. Как отмечается, мальчик посещал занятия по плаванию в школе Great Baddow High School.

По словам представителя местной полиции, ребенок упал со шкафчика, который затем придавил его. Школьник получил серьезные травмы головы. Его отвезли в больницу, где он позже скончался.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, выясняются все детали и обстоятельства инцидента. Школа была на некоторое время закрыта для того, чтобы родные и близкие могли проститься с погибшим.

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