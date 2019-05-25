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В Канаде нашли самый древний ископаемый гриб

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Фото: Nature Picture Library/Science Photo Library/Alex Hyde
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Самые древние грибы на планете, возраст которых насчитывает около 1 млрд лет, были найдены в арктической части Канады. Об этом сообщил журнал Nature.

Группа ученых из Льежского университета в Бельгии, Геологической службы Канады, Лаврентийского университета и Института физики Земли в Париже обнаружили останки микроископаемого, которые назвали Ourasphaira giraldae.

Исследователи провели спектральный анализ и выяснили, что многоклеточные останки имеют родство с грибами. Возраст находок оценивается примерно в 890–1010 миллионов лет. Ранее самыми древними грибами считались образцы из Шотландии возрастом в 410 млн лет.

3 мая стало известно, что в Якутии ученые обнаружили остатки организмов, живших более 500 млн лет назад. Обнаруженные окаменелости помогут пролить свет на развитие жизни на Земле, а также установить особенности формирования осадочных пород того времени.

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