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Более 15 палестинцев ранены в стычках с израильскими военными в Газе

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Не менее 16 палестинцев получили ранения в ходе столкновений с израильскими военными на восточных границах сектора Газа в пятницу, 24 мая, сообщил пресс-секретарь местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

По данным СМИ, армия еврейского государства применила против арабов слезоточивый газ и резиновые пули. Среди пострадавших есть журналист и сотрудница медицинской службы, пишет «РИА Новости».

С конца марта прошлого года в секторе Газа проходят «Марши возвращения». Акции начались после решения президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. На пятницы приходятся наиболее активные протестные выступления, которые оборачиваются столкновениями с израильскими силовиками. С первого «Марша возвращения» в ходе стычек с солдатами еврейского государства погибли 305 палестинцев, более 17,3 тыс. получили ранения.

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